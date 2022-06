Esslingen (dpa) - Bei einer Gewalttat in einer Grundschule in Esslingen bei Stuttgart sind am Freitagmorgen eine Frau und ein Kind verletzt worden.

Nach Angaben des Sprechers werden in der Schule derzeit Kinder wĂ€hrend der baden-wĂŒrttembergischen Pfingstferien betreut. Es sei aber nicht klar, ob die beiden Opfer am Morgen in oder an der Schule angegriffen worden seien und ob sie zur Ferienbetreuung gehörten.