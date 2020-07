Mehrfamilienhaus betroffen

Sechs Autos brennen in Neuköllner Garage

13.07.2020, 14:01 Uhr | dpa

In einer offenen Garage in Berlin-Neukölln haben in der Nacht zu Montag sechs Autos gebrannt. Die Feuerwehr musste mit einem Großaufgebot anrücken. Auch zwei Wohnungen werden unbewohnbar. (Quelle: dpa)

In Berlin-Neukölln haben sechs Autos in einer Garage in Flammen gestanden. Der starke Rauch zog zu einem benachbarten Mehrfamilienhaus. 100 Bewohner mussten betreut werden.

In einer offenen Garage in Berlin-Neukölln haben in der Nacht zu Montag sechs Autos gebrannt und durch die starke Rauchentwicklung war auch ein benachbartes Wohngebäude betroffen. Sechs Menschen wurden vom Rettungsdienst vor Ort versorgt, wie ein Feuerwehrsprecher am Montag sagte.

Insgesamt wurden 100 Menschen betreut und 24 Wohnungen im Gebäude in der Jahnstraße belüftet, wie die Feuerwehr twitterte. Zwei Wohnungen seien unbewohnbar geworden. 50 Brandbekämpfer waren im Einsatz und löschten die Flammen. Die Brandursache war am Morgen noch unklar.

In der Hauptstadt werden durch nächtliche Brände immer wieder Fahrzeuge beschädigt oder zerstört. Bereits am vergangenen Wochenende brannte ein Auto in Neukölln.