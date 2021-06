Polizei bittet um Mithilfe

13-jähriges Mädchen seit zwei Wochen vermisst

16.06.2021, 16:25 Uhr | t-online

In Berlin ist ein 13-jähriges Mädchen seit zwei Wochen verschwunden. Der Kontakt über soziale Netzwerke ist abgebrochen. Zuletzt wurde sie im Bereich Görlitzer Park gesehen.

Die 13-jährige Leonie aus Berlin-Oberschöneweide wird seit dem 2. Juni vermisst. Zuletzt wurde sie im Bereich des Görlitzer Parks gesehen. Der Kontakt zu ihr war seit einigen Tagen abgebrochen und ein Handy besitzt sie derzeit nicht.

Die Vermisstenstelle des Landeskriminalamts bittet die Bevölkerung um Mithilfe: Leonie trug zuletzt dunkle Jeans und Turnschuhe. Sie ist etwa 1,65 Meter groß und hat langes braun-rötliches Haar.

Wer hat die Vermisste seit dem 2. Juni 2021 gesehen und kann Angaben zu ihrem derzeitigen Aufenthaltsort machen? Hinweise nimmt die Vermisstenstelle des Landeskriminalamts in der Keithstr. 30 in Tiergarten unter der Telefonnummer (030) 4664-912444, per E-Mail oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.