Geringe Toxin-Konzentration

Badeverbot in Tegeler See aufgehoben

18.06.2021, 15:55 Uhr | t-online, loe

Nachdem der Tegeler See über eine Woche lang wegen Blaualgen gesperrt war, gaben die Behörden ihn heute wieder frei. Dennoch besteht weiterhin eine Warnung, im See zu baden.

Der Tegeler See ist ein beliebtes Ziel für Badeausflüge. Besonders jetzt, wo der Sommer endlich auch in Berlin Einzug hält, ist das Gewässer eine willkommene Erfrischung. Seit dem 7. Juni galt ein Badeverbot, da sich die giftigen Blaualgen besonders in Ufernähe sammelten. Für Kinder und Hunde ist das am gefährlichsten. Ein Tier starb sogar.

Jetzt haben die Behörden das Verbot aufgehoben, aber eine Warnung verhängt. Vom Baden wird vorsorglich weiterhin abgeraten, schreibt das Landesamt für Gesundheit. Der Kontakt mit ans Ufer geschwemmten Wasserpflanzen und Algen sei zu vermeiden.

Die fünf offiziellen Badestellen werden fachmännisch gereinigt. Selbst sollte man aber nicht Hand anlegen.