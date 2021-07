Berlin

Vermisster schwedischer Tourist wieder da

10.07.2021, 13:39 Uhr | dpa

Ein in Berlin vermisster schwedischer Tourist ist wieder bei seiner Familie. Die Polizei hatte am Freitag eine Suchmeldung zu dem 71-Jährigen herausgegeben. Er war am Mittwoch mit seiner Frau im Auto in Berlin angekommen. Im Stadtteil Westend kehrte er von seiner Suche nach einem Hotel nicht zurück. Eine beginnende Demenzerkrankung wurde nach Medienberichten nicht ausgeschlossen.

Nach der Suchmeldung bemerkte eine Passantin den Senior am Samstagmorgen im Stadtteil Niederschönhausen auf einer Bank. Sie rief die Polizei. Dem Mann gehe es körperlich gut, er habe nach einer Untersuchung im Krankenhaus wieder entlassen und zu seiner Familie gebracht werden können, teilte die Polizei am Samstag mit.