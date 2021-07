Berlin

Sieben-Tage-Inzidenz in NRW auf 10,0 gestiegen

16.07.2021, 08:24 Uhr | dpa

In der Corona-Pandemie ist die Sieben-Tage-Inzidenz in Nordrhein-Westfalen auf 10,0 gestiegen. Das geht aus Zahlen des Robert Koch-Instituts vom Freitag (Stand: 3.13 Uhr) hervor. Am Donnerstag hatte die Zahl der gemeldeten Corona-Neuinfektionen je 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen bei 9,4 gelegen. Am Freitag vergangener Woche betrug die Kennziffer 5,9.

Nach wie vor ist die Sieben-Tage-Inzidenz in Düsseldorf am höchsten - sie stieg am Freitag auf 28,5. Landesweit haben 20 Städte und Kreise einen Inzidenzwert von 10,0 oder höher.