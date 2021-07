Nach langer Suche

Brandenburger Mutter gewinnt 48 Millionen Euro im Lotto

22.07.2021, 11:13 Uhr | t-online, dpa

Wochenlang suchte Brandenburgs Lottogesellschaft nach dem Gewinner des Eurojackpots über 48 Millionen Euro. Nun hat sich eine zweifache Mutter aus Brandenburg gemeldet.

Unglaublicher Gewinn für eine zweifache Mutter in Brandenburg. Am 16. Juni hatte die Mutter ihren Eurojackpot-Lottoschein mit einer Laufzeit von vier Wochen im Lotto-Shop abgegeben, heißt es in einer Pressemitteilung der Lottogesellschaft Brandenburg. Sie sei seit vielen Jahren treue Lotto-Kundin und tippt im Eurojackpot bereits seit zwei Jahren immer mit den gleichen Zahlen. "Beim ersten Mal Eurojackpot habe ich ganz spontan diese Zahlen getippt und dann immer wieder die gleichen Tipps gespielt. Ich habe sie einfach so ausgewählt, es sind keine speziellen Glückszahlen", wird die Brandenburgerin zitiert.

Doch dieses Mal brachten ihr die Zahlen eine Menge Glück – und einen Lottogewinn von 48 Millionen Euro ein. Mehrere Wochen war nach dem Gewinner gesucht worden. Im Internet habe sie schließlich ungläubig die Übereinstimmung ihrer Zahlen festgestellt, heißt es. Die Frau hat diese Zahlen getippt: 4, 17, 22, 30 und 47 sowie die Eurozahlen 1 und 8. Ein Anruf in der Lottozentrale in Potsdam brachte dann die Gewissheit: Fünf richtige Gewinnzahlen plus zwei richtige Eurozahlen machen die Mutter zur Multimillionärin. Der höchste Einzelgewinn in der Geschichte von Lotto Brandenburg.

Die Gewinnerin träume nun davon, mit ihrer Familie eine einzigartige Erlebnisreise in ihr bisher unbekannte Länder zu starten. Und wie geht es dann weiter? "Irgendwas wird mir schon einfallen", verspricht die glückliche Gewinnerin.