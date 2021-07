Berlin

73-Jährige bei Zusammenstoß mit Radfahrer schwer verletzt

28.07.2021, 13:46 Uhr | dpa

Eine 73-jährige Fußgängerin ist in Berlin-Kladow mit einem Radfahrer zusammengestoßen und gestürzt. Die Frau zog sich dabei schwere Verletzungen an Kopf, Rumpf und einem Bein zu und wurde mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Der 36-jährige Radfahrer, der ebenfalls stürzte, erlitt Hautabschürfungen an Arm und Rumpf und wurde am Unfallort ambulant behandelt. Nach bisherigen Erkenntnissen waren Radfahrer und Fußgängerin am Dienstagabend auf dem kombinierten Rad- und Gehweg des Breithornweges in gleicher Richtung unterwegs, als es zu dem Zusammenstoß kam. Der genaue Unfallhergang muss noch ermittelt werden.