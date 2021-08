Großeinsatz in Berlin-Mitte

Frau wird beim Gassigehen beschossen

05.08.2021, 09:07 Uhr | t-online, mtt

Schüsse in Berlin haben in der Nacht zu Donnerstag einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst: Schwer bewaffnete Beamte stürmten eine Wohnung. Von dort soll ein Mann eine Frau beschossen haben.



Spektakulärer Polizeieinsatz in Berlin-Mitte. In der Nacht zu Donnerstag war eine Frau mit ihrem Hund in der Neuen Schönhauser Straße unterwegs, als sie mehrere Schussgeräusche hörte. Auf ihrer Flucht konnte sie gerade noch sehen, wie sich eine Person von einem Fenster ins Wohnungsinnere zurückzog.

Die gegen Mitternacht alarmierte Polizei rückte mit einem Großaufgebot an, sperrte den Bereich weiträumig ab. Schwer bewaffnete Beamte einer Einsatzhundertschaft stürmten die verdächtige Wohnung im zweiten Stock.



"Drinnen trafen sie den 18-Jährigen Mieter an und stellten außerdem zwei Softairwaffen sicher, aus denen er augenscheinlich gefeuert hatte", sagte eine Polizeisprecherin t-online.

Der Mann wurde vorläufig festgenommen. Laut Polizei gibt es Hinweise, dass er Drogen konsumiert hatte. Gegen ihn wird jetzt wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz und versuchter gefährlicher Körperverletzung ermittelt.