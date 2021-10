50-Jähriger attackiert

Streit mit über 100 Menschen eskaliert in Neukölln

01.10.2021, 11:01 Uhr | dpa

In Berlin ist ein 50-Jähriger von einer Gruppe Menschen angegriffen und verletzt worden. Vor Ort musste die Polizei 100 Schaulustige im Zaum zu halten.

In Berlin ist eine zehnköpfige Gruppe mit Machete, Reizgas, Schlägen und Tritten auf einen 50-Jährigen losgegangen. Anschließend seien mehr als 100 Menschen zu dem eskalierten Streit in die Karl-Marx-Straße in Neukölln hinzugestoßen, teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Aus dieser Menge heraus sei auch zwei Mal versucht worden, die zehnköpfige Gruppe anzugreifen. Der 50-Jährige kam leicht verletzt zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

Polizei Berlin prüft Zusammenhang mit organisierter Kriminalität

Eigenen Angaben nach hatte die Polizei Schwierigkeiten, die Menge im Zaum zu halten. Zudem hätten fast alle Beteiligten zu dem Vorfall am Mittwochabend geschwiegen. So sei zunächst nur ein 47 Jahre alter Verdächtiger festgenommen worden.

Geprüft werde, ob die Ursache des eskalierten Streits in der organisierten Kriminalität zu suchen sei. Außerdem soll das Areal nun stärker von Polizeistreifen unter die Lupe genommen werden.