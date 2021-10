Berlin

Corona-Zahlen in Berlin weiter gestiegen

28.10.2021, 08:00 Uhr | dpa

Das Coronavirus breitet sich in Berlin wieder schneller aus. In den vergangenen sieben Tagen steckten sich rechnerisch 129,4 von 100.000 Menschen an, wie das Robert Koch-Institut am Donnerstag mitteilte. Berlin liegt damit in etwa im bundesweiten Durchschnitt. Am Donnerstag vergangener Woche hatte der Wert noch bei 108,6 gelegen, eine weitere Woche zuvor bei 79,2. Etwa zwei Drittel der Berlinerinnen und Berliner sind nach Angaben der Gesundheitsverwaltung vollständig gegen das Virus geimpft.