Berlin

Kontrolle über Auto verloren: Zwei Frauen schwer verletzt

08.11.2021, 12:34 Uhr | dpa

Zwei Frauen sind bei einem Zusammenstoß ihrer Autos in Berlin schwer verletzt worden. Eine 32-Jährige verlor am Sonntagabend in Köpenick auf dem Fürstenwalder Damm die Kontrolle über ihren Wagen, kam nach links von der Fahrbahn ab, überquerte Straßenbahngleise und kollidierte auf der Gegenfahrbahn mit dem Auto einer 52-jährigen Frau. Das teilte die Polizei am Montag mit. Der zweite Wagen prallte gegen einen Baum, der später von der Feuerwehr gefällt werden musste. Beide Frauen wurden in Krankenhäuser gebracht.