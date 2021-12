Berlin

Eisbären stoppen Vorverkauf für Dezemberspiele

01.12.2021, 10:32 Uhr | dpa

Die Eisbären Berlin haben den Vorverkauf für die Heimspiele im Dezember in der Deutschen Eishockey Liga eingestellt. "Wir haben noch keinen neuen Beschluss bezüglich weiterer Einschränkungen bekommen, haben aber vorsichtshalber den Verkauf der weiteren Spiele vorerst gestoppt", teilte der Verein auf Twitter mit. Insgesamt fünf Mal treten die Eisbären im letzten Monat des Jahres in der Mercedes-Benz Arena an.

Im Kampf gegen die vierte Welle der Corona-Pandemie plant der Berliner Senat eine Verschärfung der Maßnahmen. Unter strikter Einhaltung bestimmter Hygienekonzepte könnten Hallenveranstaltung nur noch mit zu 2500 Teilnehmerinnen und Teilnehmern möglich sein. Ob es noch weitreichendere Einschränkungen geben könnte, ist offen. Einen Beschluss hatte der Senat am Dienstag noch nicht gefasst.

Trotz der Infektionslage hoffen die Berliner natürlich darauf, "so viele von euch wie möglich zu den Dezemberspielen vor Ort zu sehen." Informationen zu den Spielen gegen die Düsseldorfer EG am Donnerstag, gegen die Kölner Haie am 10. Dezember sowie die Iserlohn Roosters (19.), Schwenninger Wild Wings (23.) und Fishtown Pinguins am 26. Dezember werden die Eisbären auf ihrer Internetseite oder per App mitteilen.