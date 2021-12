Angriff im Hausflur

Frau in Gesundbrunnen niedergestochen – Täter flüchtig

16.12.2021, 07:39 Uhr | pb, t-online

Spurensicherung in Berlin: Die lebensgefährlich verletzte Frau wurde in ein Krankenhaus gebracht. (Quelle: Pudwell)

Bei einer Messerattacke in Berlin ist eine Frau schwer verletzt worden. Ihr Angreifer hatte sie in einem Hausflur in Gesundbrunnen attackiert. Der Unbekannte ist flüchtig.

In Berlin wurde am Mittwoch im Ortsteil Gesundbrunnen eine Frau bei einem Messerangriff schwer verletzt. Wie ein Reporter vor Ort berichtete, hatte sich die Frau in einem Hausflur in der Pankstraße befunden, als sie gegen 16.30 Uhr von einem Unbekannten angegriffen wurde. Dem Täter gelang die Flucht.



Die Frau brach demnach zusammen, kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Laut "Bild" sei die Frau mittlerweile außer Lebensgefahr. Mordkommission und LKA sicherten am Tatort bis in die Nacht Spuren. Die Berliner Polizei wollte sich gegenüber t-online zunächst nicht zu dem Vorfall äußern.