Gewaltsamer Streit

Messerattacke in Neukölln – Mehrere Verletzte

16.01.2022, 10:10 Uhr | t-online, LKA

In Berlin-Neukölln sind mehrere Personen aufeinander losgegangen. Dabei gab es Verletzte, die Polizei nahm mindestens sechs Menschen fest.

Gewalttätiger Angriff in Neukölln: Aus noch unbekannter Ursache sind am Samstagabend gegen 19.45 Uhr mehrere Personen auf der Pannierstraße im Berliner Bezirk Neukölln aneinander geraten. Zunächst sollen sich zwei Männer vor einem Café gestritten haben und dabei handgreiflich geworden sein, dann mischten sich weitere Personen ein.



Informationen von t-online zufolge wurde mindestens eine Person mit Stichverletzungen am Oberschenkel in ein Krankenhaus gebracht. Eine weitere Person wurde verletzt. Mindestens sechs Personen wurden festgenommen. In der Nähe des Lokals hielten die Einsatzkräfte einen Mercedes an und nahmen drei Insassen, 21, 27 und 28 Jahre alt, als mutmaßliche Tatbeteiligte fest.

Die Pannierstraße wurde aufgrund des Vorfalls zwischen Sonnenallee und Weserstraße für anderthalb Stunden komplett gesperrt. Die Berliner Polizei war mit einem Großaufgebot vor Ort, ein Fahrzeug wurde polizeilich untersucht.