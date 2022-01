Berlin

Mit Xiaona Shan: Eastside auf Halbfinal-Kurs

20.01.2022, 13:01 Uhr | dpa

Xiaona Shan in Aktion. Foto: Friso Gentsch/dpa/Archivbild (Quelle: dpa)

Berlin (dpa/bb) – Die Tischtennis-Damen des TTC Berlin Eastside peilen das zwölfte Halbfinale der Champions League in Folge an. Die Titelverteidigerinnen haben sich nach dem 3:0-Hinspielerfolg gegen den tschechischen Meister SKST Hodonin im Rückspiel am Freitag im Freizeitforum Marzahn (Frauensporthalle, 18.00 Uhr) eine optimale Grundlage erkämpft. "Wir wollen nicht rechnen, wir wollen auch das Rückspiel gewinnen", sagte Eastside-Manager Andreas Hain.

Im Gegensatz zum Hinspiel kann Trainerin Irina Palina wieder auf die Nummer 1 Xiaona Shan zurückgreifen, die im Hinspiel gefehlt hatte. Die 39-Jährige hatte am Wochenende zuvor Kontakt mit einer positiv getesteten Person gehabt, sodass Eastside aus Vorsicht vor einer möglichen Corona-Infektion auf die Top-Spielerin verzichtet hatte. Nach mehreren negativen PCR-Tests wird sie beim Rematch, das mit begrenzter Zuschauerkapazität unter Einhalung der 2G plus-Regelung stattfindet, aber wieder an der Platte stehen.