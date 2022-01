Sturm in Berlin

Feuerwehr muss 250 Mal ausrücken – Baum fällt auf Gleise

30.01.2022, 08:26 Uhr | MaM, t-online

Hunderte Male musste die Feuerwehr in der vergangenen Nacht ausrücken. Denn auch in der Hauptstadt fegte der Sturm Äste und Bäume um. In Spandau kollidierten zwei S-Bahnen mit einem Baum.

Auch über Berlin ist das Sturmtief "Nadia" mit einer Windgeschwindigkeit von etwa 100 Kilometern die Stunde hinweggefegt – und hat für zahlreiche Feuerwehreinsätze gesorgt.

Wie diese auf Twitter mitteilte, mussten die Einsatzkräfte in der Nacht zum Sonntag insgesamt 250 Mal ausrücken. Bis früh um 7 Uhr räumten sie Bäume und Äste von Gehwegen und Fahrbahnen und sicherten lose Bauteile.



Berlin: S-Bahnen kollidieren mit Baum

Wie ein t-online-Reporter berichtet, fiel am frühen Morgen außerdem ein großer Baum auf die Gleise – und hinderte gleich zwei S-Bahnen am Weiterfahren. Ein Zug der Linie S3 erfasste den Baum demnach auf der Strecke zwischen Spandau und Pichelsdorf und wurde im Frontbereich stark beschädigt.



Eine weitere S-Bahn, die aus der Gegenrichtung herannahte, fuhr ebenfalls in die bis über beide Gleise ragenden Äste des Baumes. Erst die Feuerwehr konnte die Äste unter den Zügen hervorziehen. Verletzt wurde niemand. Die Züge allerdings konnten nicht weiterfahren.