Berlin

HSV-Sprinter Ansah-Peprah verpasst HLV-Rekord knapp

05.02.2022, 11:40 Uhr | dpa

Lucas Ansah-Peprah hat erneut seine starke Form in dieser Leichtathletik-Hallensaison unter Beweis gestellt. Beim stark besetzten ISTAF Indoor in Berlin am Freitagabend verpasste der HSV-Sprinter mit seiner Vorlaufzeit von 6,69 Sekunden über 60 Meter den vom ihm gehaltenen Hamburger Rekord nur um eine Hundertstelsekunde. Im Finale belegte der 22-Jährige dann den sechsten Rang (6,71). Sein Teamgefährte Owen Ansah steigerte sich beim Meeting in Miramas (Frankreich) dagegen über 200 Meter auf seine Saisonbestzeit von 21,22 Sekunden und war Schnellster.