Berlin

Regisseurin Denis: Liebe ist nichts Stabiles

12.02.2022, 18:27 Uhr | dpa

Liebespaare müssen aus Sicht der französischen Filmregisseurin Claire Denis dauerhaft mit dramatischen Veränderungen in ihrer Beziehung rechnen. "Ich glaube, das Liebesabenteuer eines Paares ist nichts Stabiles", sagte Denis am Samstag in Berlin. "Das ist eine Situation in ständiger Entwicklung und es kann immer wieder etwas vorkommen." Im Wettbewerb der Berlinale läuft ihr Film "Avec amour et acharnement" mit Juliette Binoche und Vincent Lindon in den Hauptrollen. Die beiden spielen ein Paar, deren Beziehung durch die Rückkehr eines früheren Liebhabers und gemeinsamen Freundes aus den Fugen gerät. Das könne in der Liebe nun mal vorkommen, sagte Denis. "Das heißt nicht, dass die Liebe, die Beziehung sich verschlechtert, aber sie kann sich brutal verändern. Es kann auch wehtun, auch hässlich anzusehen sein."

Binoche bezeichnete eine solche Situation als "Faustschlag in den Magen". Ein Abnehmen von Liebe in einer Beziehung sei möglich. "Es kann natürlich passieren, dass man sich plötzlich verliebt, auch wenn man glücklich ist in seiner Paarbeziehung", sagte die Schauspielerin. Für den Film sei Mut bei allen Beteiligten notwendig gewesen. "Das hat uns aufgewühlt. Wir sind nicht ganz unbeschadet aus dem Film rausgekommen."