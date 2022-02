Berlin

Berlinale vergibt den Goldenen Bären

16.02.2022, 01:38 Uhr | dpa

Bei den Filmfestspielen in Berlin werden am Mittwoch (19.00 Uhr) die Auszeichnungen verliehen. Diesmal gehen 18 Filme ins Rennen, darunter sind zwei deutsche Regiearbeiten. Thrillerregisseur M. Night Shyamalan ("The Sixth Sense") leitet die diesjährige Jury. Der Goldene Bär wird für den besten Film vergeben. Silberne Bären gibt es zum Beispiel für die beste Regie und die beste Schauspielleistung. Die Berlinale zählt neben Cannes und Venedig zu den großen Filmfestivals der Welt. Nach der Preisverleihung wird die Berlinale noch bis Sonntag mit Publikumstagen fortgesetzt.