Orkanböen bis 120 km/h

Schwerer Sturm in Berlin erwartet – Zoo und Tierpark bleiben zu

16.02.2022, 10:06 Uhr | dpa, t-online

Blitze zucken über den Berliner Nachthimmel (Archivbild): Auch Gewitter sind in der Hauptstadt zu erwarten. (Quelle: Andreas Gora/imago images)

In der Hauptstadt wird es stürmisch: Experten des Deutschen Wetterdienstes erwarten Orkanböen und Gewitter in Berlin und Brandenburg. Zoo und Tierpark bringen deshalb ihre tierischen Bewohner in Sicherheit.

Die Menschen in Berlin und Brandenburg müssen sich auf einen windigen bis stürmischen Mittwoch einstellen. In der Nacht zum Donnerstag soll es noch stürmischer werden, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Der Donnerstag wird ebenfalls stürmisch.

Am Mittwoch treten einzelne Windböen bis 60 Stundenkilometer auf. Teilweise gibt es auch Sturmböen mit bis zu 70 Stundenkilometern. In der Nacht zum Donnerstag nimmt der Wind zu. Es gibt Sturmböen oder schwere Sturmböen bis zu 100 Stundenkilometer, kurzzeitig auch einzelne orkanartige Böen mit 110 Stundenkilometern. Es kommt zu einzelnen, teils schweren Gewittern mit Graupel und einzelnen Orkanböen bis 120 Stundenkilometern.

Der Mittwochvormittag wird stark bewölkt und regnerisch. Am Nachmittag soll es laut DWD einzelne Schauer geben. Die Höchstwerte liegen zwischen neun und zwölf Grad. In der Nacht zum Donnerstag verdichten sich die Wolken. Im Verlauf der Nacht soll es kräftig, teils schauerartig regnen. Die Tiefstwerte liegen zwischen zehn und sieben Grad.

Berlin: Zoo und Tierpark wegen Unwetterwarnung am Donnerstag geschlossen

Der Zoo Berlin kündigte am Mittwoch an, dass der Zoo sowie der Tierpark wegen der Unwetterwarnung mit orkanartigen Böen am Donnerstag für den Besucherverkehr geschlossen bleiben werden. "Wir hoffen sehr, dass wir von größeren Schäden verschont bleiben", erklärte Zoo- und Tierpark-Direktor Dr. Andreas Knieriem. Besucher, die Tickets für Donnerstag gebucht haben, werden gebeten, sich unter ticket@zoo-berlin.de oder ticket@tierpark-berlin.de zu melden.

Um auch die Tiere vor möglicherweise abstürzenden Ästen zu schützen, würden sie sicherheitshalber in die Häuser und Stallungen gebracht, hieß es weiter. Das Aquarium soll hingegen am Donnerstag geöffnet bleiben. Sollten größere Sturmschäden ausbleiben, wollen auch der Tierpark und der Zoo am Freitag wieder regulär für Besucher öffnen.