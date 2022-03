Berlin

Trotz grüner Ampel: Mann mit Kinderwagen wird angefahren

02.03.2022, 13:17 Uhr | dpa

Ein 47 Jahre alter Mann mit Kinderwagen ist an einer grünen Fußgängerampel von einem abbiegenden Auto angefahren und dabei schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, blieben das einjährige Kind im Kinderwagen sowie der Autofahrer bei dem Unfall am Dienstagabend in Berlin-Zehlendorf unverletzt. Bisherigen Erkenntnissen zufolge befuhr der 54-jährige Autofahrer mit seinem Wagen den Teltower Damm von der Schädestraße kommend und bog nach rechts in die Leo-Baeck-Straße ab. Dabei soll er den Fußgänger mit Kinderwagen übersehen haben, welcher die Leo-Baeck-Straße bei grünem Ampellicht überquerte, hieß es.

Durch den Zusammenstoß kippte der Kinderwagen auf die Seite und das Kind fiel auf die Fahrbahn. Der Vater des Babys erlitt bei dem Unfall einen offenen Bruch am Knöchel sowie eine Schürfwunde am Kopf.