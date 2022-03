Berlin

Eisbären-Zugang Södergran: "Großartige Atmosphäre"

19.03.2022, 10:47 Uhr | dpa

Eisbären-Trainer Serge Aubin zeigte sich diesmal sehr zufrieden. Drei Tage nach der 2:3-Niederlage gegen die Augsburger Panther, bei der Aubin die Einstellung der Mannschaft kritisiert hatte, lobte der Coach den Einsatz seiner Spieler im Spitzenspiel gegen die Grizzlys Wolfsburg. "Ich habe heute den Einsatz gesehen. Nach ein paar Minuten haben wir richtig Tempo gemacht und jeder hat sich eingebracht", sagte der Kanadier nach dem 3:1-Erfolg gegen den Tabellenzweiten am Freitagabend in der Deutschen Eishockey Liga (DEL).

Die Eisbären gingen konsequent in die Zweikämpfe und setzten die Gäste aus Niedersachsen durch ihr Forechecking unter Druck, zeigten Laufbereitschaft und spielten flüssig. "Besonders zufrieden war ich mit dem Penalty Killing. Wenn der Gegner in Überzahl ist, ist es natürlich immer gefährlich, aber damit sind wir gut umgegangen", sagte Aubin.

Sowohl der nach seiner Corona-Infektion zurückgekehrte Goalie Mathias Niederberger als auch der Angriff überzeugte mit einem intensiven Spiel. "Es hat Spaß gemacht hier heute zu spielen und wenn man dann sein erstes Tor vor dieser großartigen Atmosphäre schießt, ist es umso schöner", sagte Johan Södergran nach seinem ersten Heimspiel in Berlin. "Die Jungs hier sind eine gute Truppe und haben es mir leicht gemacht, mich schnell einzugewöhnen", berichtete Södergran, der in seinem vierten Spiel bereits das dritte Mal in Folge für den deutschen Meister punkten konnte.

Bereits am Sonntag sind Södergran und die Eisbären erneut gefordert. Bei der Düsseldorfer EG (14.00 Uhr/Magentasport) wollen die Berliner ihre Tabellenführung weiter festigen.