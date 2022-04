Abruptes Ausweichmanöver

84-Jährige bei Sturz in Bus schwer verletzt

29.04.2022, 14:38 Uhr | dpa

Als ein Bus stark bremsen musste, verlor eine Passagierin den Halt und stürzte. Die 84 Jahre alte Frau verletzte sich dabei schwer und musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Eine 84-jährige Frau ist in einem Linienbus in Berlin-Lichterfelde bei einem plötzlichen Bremsmanöver gestürzt und hat sich am Kopf schwer verletzt. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus, wie die Polizei am Freitag mitteilte.



Der 55 Jahre alte Fahrer des Busses war nach bisherigen Erkenntnissen am Donnerstagnachmittag auf der Osdorfer Straße in Richtung Ostpreußendamm unterwegs, als in Höhe der Hildburghauser Straße ein Auto vor ihm unvermittelt die Spur gewechselt haben soll. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, bremste der Bus scharf, so dass die Frau zu Fall kam.