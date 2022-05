Gasag rechtfertigt Preise für Neu- und Bestandskunden

Der Berliner Gas-Grundversorger Gasag hat nach Kritik von Verbrauchersch├╝tzern die f├╝r Neukunden besonders hohen Tarife f├╝r die Ersatzversorgung gerechtfertigt. "Die Turbulenzen auf den Energiem├Ąrkten seit dem Herbst 2021 f├╝hrten zu Liefereinstellungen und auch Insolvenzen von Wettbewerbern", teilte das Unternehmen auf Anfrage am Dienstag mit. "F├╝r die Tausenden von Neukunden, die ab Dezember 2021 ungeplant in die Ersatzversorgung gefallen sind, musste die Gasag ad hoc Erdgasmengen zu sehr hohen Preisen einkaufen."

Seit Anfang Mai zahlten Neu- und Bestandskunden wieder den gleichen Preis, hie├č es. Angesichts der hohen Preise gebe es f├╝r betroffene Kundinnen und Kunden die M├Âglichkeit f├╝r Ratenzahlungen oder Stundungen. In Absprache mit Kunden trete der Gasag-Kundenservice auch direkt mit ├ämtern in Kontakt, um Unterst├╝tzung bei der Bezahlung der Energierechnung zu organisieren, teilte das Unternehmen mit.

Die Gasag b├╝rde "die erh├Âhten Beschaffungskosten auf dem Energiemarkt in erster Linie den Neukundinnen und Neukunden auf und schafft damit ein aus unserer Sicht unzul├Ąssiges Zweiklassensystem", sagte vzbv-Rechtsreferent Henning Fischer. Neukunden h├Ątten in der Grund- und Ersatzversorgung mehr als doppelt so viel gezahlt wie Bestandskunden. F├╝r die angestrebte Klage suche der Verband nun Betroffene.