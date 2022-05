Verband: Ausstieg aus russischem Öl "große Herausforderung"

Die Mineral├Âlwirtschaft in Deutschland unterst├╝tzt den von der EU geplanten Ausstieg aus russischen ├ľlimporten, sieht ihn aber auch als "gro├če Herausforderung". "Zusammen mit den Mineral├Âlgesellschaften und dem Bundeswirtschaftsministerium pr├╝fen wir intensiv den schnellstm├Âglichen Ersatz russischen ├ľls durch andere Importe", teilte der Wirtschaftsverband Fuels und Energie (en2x) auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur dpa am Mittwoch in Berlin mit. Es sei klar, dass die Versorgung der ostdeutschen Regionen mit Produkten aus den Raffinerien Schwedt und Leuna perspektivisch neu ausgerichtet werden m├╝sse.