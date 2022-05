Die Füchse Berlin gewinnen bei der HSG Wetzlar mit 30:28

Die F├╝chse Berlin halten den Anschluss an das Spitzentrio in Handball-Bundesliga. Der Tabellenvierte gewann am Samstag bei der HSG Wetzlar mit 30:28(12:15). Beste Berliner Werfer waren Hans Lindberg und Jacob Holm mit jeweils sieben Treffern.

Der Start in der mit 3122 Zuschauern gut gef├╝llten Arena in Wetzlar verlief schleppend. Erst in der vierten Minute fiel das erste Tor, als Adam Nyfall f├╝r die Hausherren traf. Zuvor hatten sich auf beiden Seiten ├╝berwiegend die Torh├╝ter hervorgetan. Danach gingen die F├╝chse bis zur 9. Minute mit 4:2 in F├╝hrung. Den Vorsprung verspielten die Berliner indes durch ihre zu durchl├Ąssige Defensive und Ungenauigkeiten im Angriffsspiel, so dass die Mittelhessen nach 15 Minuten mit drei Toren in Front gingen. Da jedoch auch die Fehlerzahl der HSG anstieg, kam es im Anschluss wiederholt zu schnellen Wechseln und einer ├╝ber f├╝nfmin├╝tigen Phase ohne Treffer.