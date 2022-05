Hunderte Telekom-Beschäftigte demonstrieren in Berlin

Hunderte Telekom-BeschÀftigte demonstrieren in Berlin

Hunderte BeschĂ€ftigte der Telekom haben am Dienstag in Berlin fĂŒr höhere GehĂ€lter demonstriert. Anlass waren bundesweite Warnstreiks bei dem Konzern. EinschrĂ€nkungen beim Service der Telekom sollten den Druck auf die laufenden Tarifverhandlungen erhöhen.

"Wir gehen stark davon aus, dass es dem Unternehmen schwerfallen wird, die Anfragen wegzuleiten", sagte der Berlin-Brandenburger Streikleiter der Gewerkschaft Verdi, Olaf Budert. Nach seinen Angaben zogen etwa 700 BeschĂ€ftigte durch Mitte, vorbei auch an der KonzernreprĂ€sentanz an der Französischen Straße. In beiden BundeslĂ€ndern waren ingesamt 1000 BeschĂ€ftigte zum Warnstreik aufgerufen.