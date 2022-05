Stromausfall in Teilen von Hellersdorf und Marzahn

In Teilen von Hellersdorf und Marzahn ist am Dienstagabend der Strom ausgefallen. Die St├Ârung soll bis 22 Uhr behoben werden, wie Stromnetz Berlin mitteilte. In Hellersdorf betroffen sind ├╝berwiegend die Alte Hellersdorfer Stra├če, der Havell├Ąnder Ring, die Kyritzer Stra├če, die Luckenwalder Stra├če, die Ludwigsfelder Stra├če, die Zossener Stra├če. In Marzahn betrifft es vor allem Bewohner der Ludwig-Renn-Stra├če, der Marzahner Promenade, der Paul-Dessau-Stra├če und der Raoul-Wallenberg-Stra├če.