2024 geht es in Berlin rund – das Finale der Europameisterschaft wird in der Hauptstadt ausgetragen. Ein klares Konzept gibt es schon. Und das hat es in sich.

Wohl kein Sport verbindet Europa so sehr wie FuĂźball. Und 2024 ist es wieder so weit: Die FuĂźball-Europameisterschaft steht an. Unter dem Motto "United by Football. Vereint im Herzen Europas" wird vom 14. Juni bis zum 14. Juli 2024 in zehn Stadien in Deutschland um den Sieg gerungen.