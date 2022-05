Charité und Unfallkrankenhaus Berlin starten Kooperation

Die Kooperationsvereinbarung sieht nach Angaben beider Partner vor, dass in Zukunft medizinisches Wissen enger ausgetauscht und Projekte in Klinik und Forschung zusammen durchgefĂŒhrt werden sollen. Außerdem soll in der Aus-, Fort- und Weiterbildung an einem Strang gezogen werden – bis hin zu gemeinsamen Berufungen.