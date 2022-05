Alba heiß auf Playoff-Start gegen Bamberg: "Geiles Gefühl"

Alba Berlin geht mit viel Selbstbewusstsein und Vorfreude in die Playoffs der Basketball-Bundesliga. "Es ist ein geiles Gef├╝hl. Darauf wartet man die ganze Saison und wir haben jetzt Bock zu spielen", sagte Fl├╝gelspieler Louis Olinde. Am Freitag starten die Berliner im Viertelfinale in die Best-of-Five-Serie daheim gegen Brose Bamberg (19.00 Uhr/Magentasport).