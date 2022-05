Impfzentren Tegel und ICC schließen

Das Land Berlin werde seine Impfkampagne st├Ąrker am Bedarf und an der Nachfrage ausrichten, hie├č es weiter. Die Anlaufstelle im Ring-Center an der Frankfurter Allee bleibt demnach zun├Ąchst ge├Âffnet. Zudem soll das Impfen mit mobilen Team in den Bezirken weitergehen.