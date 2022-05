Streich: Bei Niederlage "geht Welt auch nicht unter"

Trainer Christian Streich vom SC Freiburg verspürt vor dem DFB-Pokal-Finale gegen RB Leipzig am Samstag (20.00 Uhr/ARD und Sky) keinen besonderen Erfolgsdruck. "Wenn wir den Pokal gewinnen würden, wäre es toll", sagte der 56-Jährige am Freitag bei einer Pressekonferenz im Berliner Olympiastadion. "Und wenn wir ihn nicht gewinnen, geht die Welt auch nicht unter." Es sei "wunderbar, hier zu sein", erklärte der Coach des badischen Fußball-Bundesligisten. "Wir freuen uns sehr, dass wir nach so einer außergewöhnlichen Saison für den Verein nun noch dieses absolute Highlight haben."