Autofahrer rammt E-Scooter und flüchtet

Ein Autofahrer hat in Berlin-Mitte einen E-Scooter-Fahrer angefahren und ist anschlie├čend gefl├╝chtet. Beim Abbiegen am fr├╝hen Samstagmorgen in die Schwedter Stra├če nahm der Autofahrer dem 32-j├Ąhrigen Mann, der per E-Scooter in Richtung Mauerpark unterwegs war, die Vorfahrt. Beide Fahrzeuge ber├╝hrten sich, danach prallte der 32-J├Ąhrige gegen ein geparktes Auto. Rettungskr├Ąfte brachten den am Kopf verletzten Mann in ein Krankenhaus. Der mutma├čliche Unfallverursacher fuhr davon.