Pokalfinale: Viktoria dreht Partie in der Nachspielzeit

Der FC Viktoria 1889 Berlin hat den Berliner Landespokal gewonnen. Der Drittliga-Absteiger setzte sich im Endspiel am frühen Samstagnachmittag mit 2:1 (0:1) gegen den Regionalligisten VSG Altglienicke durch.

Vor 1215 Besuchern im Mommsenstadion erzielten Lukas Pinckert (90./+1) und Soufian Benyamina (90./+7) in einer dramatischen Schlussphase die entscheidenden Tore zum 1:1 und 2:1. Tugay Uzan hatte zuvor in der 40. Minute Altglienicke mit 1:0 in Führung gebracht.