Fackelläufer für Special Olympics beim DFB-Pokalfinale

Vor dem DFB-Pokalfinale in Berlin sind zwei Fackell├Ąufer f├╝r die nationalen Special Olympics ├╝ber die Tartanbahn des Berliner Olympiastadions gelaufen. Robert Herberg, Gesicht der Spiele in Berlin in diesem Juni, und Athletin Juliana R├Â├čler pr├Ąsentierten gemeinsam die Fackel, wie es in einer Mitteilung des Veranstalters hie├č.