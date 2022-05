Jüdisches Theaterschiff startet in Berlin

Mit einer Inszenierung von Armin Petras startet das J├╝dische Theaterschiff MS Goldberg in Berlin sein Programm. Nach Angaben der Organisatoren ist es das einzige seiner Art in Deutschland. Der ehemalige Flussfrachter, der fr├╝her mit Kies ├╝ber die Elbe schipperte, liegt noch bis Ende Juli in Spandau. Ende September ist eine Station am Spreeufer vor dem Berliner Ensemble geplant. Getragen wird das Projekt vom Verein Discover Jewish Europe. Intendant ist der Kulturmanager Peter Sauerbaum, der auch den Musiksommer Chorin leitet.