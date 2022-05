Nach verpasstem Aufstieg: Walter schwer gezeichnet

Tim Walter war heiser, niedergeschlagen und gar nicht mehr in Plauderlaune. Der verpasste Aufstieg in die Fu├čball-Bundesliga nach vier Jahren Zweitklassigkeit setzte dem Trainer des Hamburger SV arg zu. Wenige Minuten zuvor hatte er seine paralysierten Spieler vor die treuen Fans in der Nordkurve gef├╝hrt und sich mehrmals verneigt. "Ich bin sehr, sehr stolz auf meine Mannschaft. Was wir hier abgeliefert haben mit Hilfe unserer Zuschauer, mit dem Verein - ich glaube, dass wir es geschafft haben, ├╝ber die Saison etwas entstehen zu lassen", sagte der Coach ergriffen.

Das 0:2 im Relegationsr├╝ckspiel gegen Hertha BSC hatte dem Fu├čballlehrer und der Mannschaft die Kr├Ânung und den Triumphzug durch die Stadt vermasselt. Seine bei M├╝nchen wohnende Familie hatte der 46-J├Ąhrige extra ins Volksparkstadion eingeladen, um sie an seinem vielleicht gr├Â├čten Erfolg teilhaben zu lassen. Aber am Ende des Abends musste er nicht nur seine Spieler, sondern auch seine drei Kinder tr├Âsten.

Am Morgen nach dem letzten Spiel der Saison wollen sich Mannschaft und Trainerteam noch einmal treffen, um vor dem Urlaub beim gemeinsamen Fr├╝hst├╝ck die Wunden zu lecken. "Ich stehe hinterher immer wieder auf", versicherte Walter und deutete an, was in der n├Ąchsten Saison folgen soll: "Wir haben was angesto├čen, aber sind noch lange nicht am Ende. Wir sind einfach noch nicht fertig."