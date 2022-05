Berliner Museumsaufsichten zeigen Lieblingswerke

Sie verbringen tagein, tagaus Zeit mit der Kunst: In einer Sonderpr├Ąsentation zeigen 30 Berliner Museumsaufsichten vom 17. Juni bis zum 2. Oktober ihre Lieblingsobjekte. Die Spanne reicht von Vel├ízquez' Bildnis einer Dame aus der Gem├Ąldegalerie bis zu den Fliesenfeldern aus Iznik-Keramik im Pergamonmuseum, wie die Staatlichen Museen zu Berlin am Mittwoch ank├╝ndigten. "Kaum jemand verbringt so viel Zeit mit den Objekten der Museen wie das Sicherheitspersonal", hei├čt es weiter. Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen entwickelten dabei eine ganz eigene Beziehung zu ganzen Sammlungen und einzelnen Exponaten. Zum Beispiel Daniela B├Âttcher - sie ist Aufsichtsleiterin im Alten Museum und sagt ├╝ber die antike Statue eines Knaben: "Ich habe immer das Gef├╝hl, den Kleinen muss man an die Hand nehmen und besch├╝tzen."