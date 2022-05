Schulreinigung in kommunale Hand: Bündnis sieht Eile geboten

Die Landesregierung muss nach Ansicht der Initiative Schule in Not und von Gewerkschaften konsequenter daf├╝r sorgen, dass die Reinigung der Berliner Schulen wie geplant wieder in kommunale Hand kommt. "Das B├╝ndnis fordert, dass jetzt angefangen wird, die entsprechenden Schritte einzuleiten", sagte Anne Zetsche von Schule in Not am Mittwoch in Berlin.