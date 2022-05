Gorki Theater: Der Container verschwindet wieder

Nach drei Jahren verabschiedet sich das Berliner Maxim Gorki Theater von seiner zus├Ątzlichen Spielst├Ątte. Der Container, der seit Sommer 2019 vor dem Theaterhaus stand, soll diesen Sommer abgebaut werden. An diesem Samstag wird mit "Ground Control" die letzte Premiere dort gezeigt, wie das Theater ank├╝ndigte. Der Container war aufgebaut worden, um Renovierungsarbeiten vor allem auf der gro├čen B├╝hne zu ├╝berbr├╝cken. Ab September soll dann - neben der Hauptb├╝hne - wieder das kleinere Studio bespielt werden. Im Container ist am 18. Juni noch eine Abschlussparty geplant, an dem Tag soll auch das Programm f├╝rs Festival "QueerWeek22" im September vorgestellt werden.