Vier MÀnner haben in Berlin einen 29-JÀhrigen angegriffen. Selbst als er am Boden lag, sollen die Angreifer nicht von ihm abgelassen haben. Er musste mit einem SchÀdelbasisbruch notoperiert werden.

Brutaler Angriff am Vatertag: In Berlin-Lichtenrade ist ein 29-JĂ€hriger am Donnerstagabend so schwer verletzt worden, dass er im Krankenhaus notoperiert werden musste. Das teilte die Polizei am Freitag mit.