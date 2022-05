Schüler in Berlin müssen sich weiter auf Corona testen

Sch├╝ler in Berlin m├╝ssen sich weiterhin zweimal in der Woche auf eine Infektion mit dem Coronavirus testen. Das teilte das Verwaltungsgericht Berlin am Freitag mit. Die Testpflicht, an der Berlin als einziges Bundesland festh├Ąlt, ist rechtm├Ą├čig, wie das Gericht entschied. Es wies mehrere Eilantr├Ąge dagegen zur├╝ck (Az.: VG 3 L 143/22, u.a.).