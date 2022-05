Kellerbrand in Mehrfamilienhaus in Altglienicke

Im Keller eines Mehrfamilienhauses in Berlin-Altglienicke hat es gebrannt. Menschen wurden nicht verletzt, wie der Lagedienst der Feuerwehr mitteilte. Im Keller des achtgeschossigen Hauses in der Siriusstra├če hatten am Samstagmorgen aus noch unbekannter Ursache abgestellte Gegenst├Ąnde Feuer gefangen. Die Feuerwehr hat gel├Âscht.