Alba will nach Auftaktsieg gegen Ludwigsburg nachlegen

Das zweite Spiel der Serie findet bereits am Sonntag ebenfalls in Berlin statt. Zeit f├╝r gro├če Ver├Ąnderungen bleibt daher nicht viel. "Wir m├╝ssen unsere Dreipunktew├╝rfe besser treffen und wir hatten einige L├╝cken in der Defensive", sagte Gonzalez. Kapit├Ąn Luke Sikma forderte, weiter fokussiert zu bleiben: "Das 1:0 in der Serie ist nur der Anfang. Am Sonntag wollen wir den zweiten Sieg nachlegen." Dann h├Ątte Alba am kommenden Freitag in Ludwigsburg bereits einen Matchball f├╝r den Final-Einzug.