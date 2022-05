30 Personen verfolgen und attackieren 19-Jährigen

Aktualisiert am 29.05.2022 - 14:09 Uhr

Angriff auf Jugendliche in Berlin: Eine Gruppe von rund 30 Personen soll einen jungen Mann und dessen Begleiter angegriffen haben. Er konnte bei der Flucht Schutz in einer Bar suchen.

Mehrere Unbekannte sollen einen 19-J├Ąhrigen in Berlin -Mitte geschlagen, verfolgt und ihn sowie seine Begleiter mit Pfefferspray attackiert haben. Zuvor sei im James-Simon-Park ein Streit zwischen zwei Gruppen eskaliert, teilte die Polizei mit.

Mitarbeiter einer nahe gelegenen Bar brachten den jungen Mann demnach in der Nacht zum Sonntag in ihrem Laden in Sicherheit, nachdem er von mehreren M├Ąnnern einer rund 30-k├Âpfigen Gruppe geschlagen und getreten worden war. Die Angreifer sollen daraufhin Flaschen gegen die Fenster der Bar geworfen haben, beim Eintreffen der Polizei aber geflohen sein ÔÇô genauso wie der 19-J├Ąhrige.