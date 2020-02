Türen stark beschädigt

Polizeihund spürt am Boden liegende Schuleinbrecher auf

05.02.2020, 12:36 Uhr | t-online.de

In Bielefeld haben zwei Männer ein Fenster beschädigt, um in eine Schule einzusteigen. Als die Alarmanlage auslöste, hat ein Polizeihund das Duo in einem nicht gerade guten Versteck aufgespürt.

Eine Alarmanlage in einer Schule in Bielefeld hat in der Nacht zu Dienstag die Polizei auf den Plan gerufen. Nachdem die Beamten in der Schule in der Straße Am Wortkamp eintrafen, stellten sie schnell fest, dass ein Fenster beschädigt war und ein weiteres offen stand.

In der Schule, die die Beamten gemeinsam mit einem Diensthund schließlich betraten, stellten sie fest, dass mehrere Türen geöffnet und stark beschädigt wurden. Der Polizeihund spürte schließlich die Verursacher des Schadens auf: zwei Männer, die unmittelbar in der Eingangshalle auf dem Boden lagen. Offenbar, um sich vor der Polizei zu verstecken.

Hinter den Männern im Alter von 25 und 27 Jahren lag ein Brecheisen, das sie offenbar bei den Einbruch als Hilfe benutzt hatten. Auch eine Videokamera lag schon zur Mitnahme bereit. Die beiden Männer wurden festgenommen. Sie erwartet nun eine Anzeige wegen Einbruchs.

Ob die beiden Männer auch für einen weiteren Schuleinbruch, der in derselben Nacht in der Nähe stattgefunden haben soll, verantwortlich sind, muss nun ermittelt werden.