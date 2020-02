Beute von kurzer Dauer

Duo scheitert an Handyraub in Bielefeld

24.02.2020, 12:27 Uhr | t-online.de

Diebstahl eines Handys aus einer Hosentasche: In Bielefeld ist ein Räuberduo aufgeflogen (Symbolbild). (Quelle: Schöning/imago images)

Zwei Männer haben in Bielefeld einem 24-Jährigen mit einem Trick das Handy geraubt und geschlagen. Doch offenbar hatten sie es nicht eilig, vom Tatort zu verschwinden, was der Polizei bei der Suche half.

Ein Räuberduo hat am frühen Sonntagmorgen einen 24-Jährigen in Bielefeld überfallen. Wie die Polizei am Montag berichtet, haben zwei Männern einen 24-Jährigen gegen 3.30 Uhr auf der Gütersloher Straße angesprochen. Im Glauben, den Männern den Weg zum Bahnhof auf seinem Handy zu beschreiben, zeigte der 24-Jährige den Tätern das Gerät.

Daraufhin entriss ihm einer der Täter das Handy und rannte davon. Der 24-Jährige rannte laut Polizei hinter dem Handy-Dieb her und konnte diesen auch einholen, weil er auf der Flucht gestürzt war. Es kam zum Gerangel, bei dem einer der Täter dem Opfer mit der Faust ins Gesicht schlug und mit seinem Komplizen flüchtete.

Der 24-Jährige bat Passanten um Hilfe, die die Polizei alarmierten. Wie die Behörde mitteilte, konnte sie bereits kurze Zeit später zwei Tatverdächtige, einen 19-Jährigen und einen 27-Jährigen ausfindig machen. Und zwar in der Gütersloher Straße, in der auch der Raub stattgefunden haben soll. Bei ihnen fanden die Beamten auch das geraubte Handy.