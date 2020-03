Zahlen steigen

Coronavirus breitet sich in Bielefeld weiter aus

18.03.2020, 15:55 Uhr | t-online.de, tme

In Bielefeld steigen die Zahl bestätigten Corona-Fälle weiter an. Nach aktuellen Zahlen sind nun 49 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Vor einer Woche waren es nur eine Handvoll.



Wie rasant sich das Coronavirus in Deutschland ausbreitet, ist derzeit auch in Bielefeld ersichtlich. Noch am 7. März gab es lediglich einen bestätigten Corona-Fall. Am Mittwoch, also elf Tage später, waren es mit Stand zum Mittag bereits 49 Fälle. Das waren 15 mehr als noch am Vortag. 703 Personen befinden sich in häuslicher Quarantäne. Das teilte die Stadt am Mittwoch mit.

Um die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen hat die Stadt Bielefeld umfangreiche Maßnahmen beschlossen. So sind bereits bereits zahlreiche Geschäfte aufgrund eines Erlasses des Landes NRW geschlossen. Auch alle öffentlichen Veranstaltungen sind verboten, sowie Kitas und Schulen geschlossen worden. Ebenso gelten Besuchseinschränkungen für vollstationäre Pflegeeinrichtungen und weitere Maßnahmen.

Oberbürgermeister Pit Clausen (SPD) hat sich am Montag in einer Videobotschaft an die Stadtbevölkerung gewandt. Er mahnte: "Wir müssen damit rechnen, dass sich der Virus weiter ausbreitet. (...) Darum müssen wir alles tun, um diese Verbreitung abzubremsen."

"Gefahr gemeinsam bewältigen"

Die Stadt wies deswegen auch darauf hin, dass Termine in der Verwaltung nun vorerst telefonisch vereinbart werden sollten. Jeder solle sich die Frage stellen, ob der Termin wirklich so wichtig ist, dass ein persönlicher Kontakt notwendig sei. Eine Coronavirus-Hotline ist unter 0521 51-2000 eingerichtet.

Oberbürgermeister Pit Clausen zeigte sich in dem Video aber auch zuversichtlich. Denn, wenn sich alle an Vorschriften und Hygienemaßnahmen halten würden, glaube er, dass "wir eine Chance, die Gefahr, die von diesem Virus ausgeht zu bewältigen."